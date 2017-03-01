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  1 марта 2017
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Назарбаев предложил оставить 26 статью Конституции без изменений

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил оставить 26 статью Конституции в прежней редакции,сообщает пресс-слжуба Акорды в Twitter.

"В ходе заседания Рабочей группы Нурсултан Назарбаев предложил оставить 26 статью Конституции РК в прежней редакции", - говорится в сообщении

Напомним, в первом пункте статьи 26 Конституции РК предлагалось заменить слова "Граждане Казахстана" на слово "Каждый". "Изменения, предлагаемые в статью 26 Конституции, связаны с неточностью действующей редакции пункта 1 статьи 26 Конституции РК, которая юридически нарушает права иностранцев и лиц без гражданства.

В предложенных поправках содержатся существенные положения, которые предлагают право частной собственности на любое законно приобретенное имущество распространить на каждого человека, находящегося на территории Казахстана, вне зависимости от того, является ли он гражданином РК, иностранцем или лицом без гражданства", - поясняла ранее в комментарии Tengrinews.kz юрист Республиканской нотариальной палаты Людмила Кутенко.

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