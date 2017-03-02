Турецкие предприниматели пока не спешат на узбекский рынок

- Официальная делегация Узбекистана во главе с вице-премьером Рустамом Азимовым продолжает встречи с официальными лицами Анкары и турецкими предпринимателями. Как сообщил чиновник, информированный о ходе этих переговоров, делегация, которой Мирзиёев поручил вернуться обратно с большими инвестициями и кредитами, пока не смогла добиться конкретных результатов,сообщает centralasian.org.

Как стало известно из собственных источников, официальная делегация Узбекистана прибыла в Турцию в целях привлечения инвестиций для развития пяти конкретных отраслей.

– Первое предложение – это создание совместных фармацевтических предприятий. Поэтому в состав узбекской делегации вошел глава фармацевтической отрасли страны. Кроме того, узбекская сторона предложила привлечь инвестиции крупных турецких предприятий для развития кожно-галантерейного производства, создания предприятий по производству товаров бытовой химии и текстиля. Каждый день в 11 часов ночи Мирзияев проводит селекторное совещание с министрами и послами, требуя от них привлечения иностранных инвестиций. Поэтому Азимов любыми способами пытается зазвать турецких инвесторов в Узбекистан, – сообщил узбекский чиновник.

27 февраля на Ассоциации турецких предпринимателей в Стамбуле была представлены инвестиционная программа узбекского правительства, на которой делегация Ташкента попыталась заверить турецких предпринимателей об улучшении инвестиционного климата в Узбекистане, в частности, подробно объяснила о начале создания нескольких свободных экономических зон в стране.

Несмотря на то, что переговоры с правительством и предпринимателями Турции проходят в теплой атмосфере, пока ни официальная Анкара, ни турецкие предприниматели не дали узбекской стороне конкретного ответа по предоставлению кредитов либо вложения инвестиций.