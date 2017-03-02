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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана принял вице-президента "Дженерал Электрик"

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 марта принял вице-президента компании General Electric (США) Рональда Джеймса Поллетта, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства, приветствуя гостя, отметил растущий взаимный интерес деловых кругов Узбекистана и Соединенных Штатов Америки к развитию долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего расширения и диверсификации портфеля долгосрочного сотрудничества с американской компанией, прежде всего в высокотехнологичных отраслях. Это новые программы и проекты в электроэнергетической, нефтегазовой, электротехнической промышленности, по производству и обслуживанию современного медицинского оборудования и других направлениях.

Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в сфере подготовки и повышения квалификации специалистов.

b2101bc6cce5e9ec19acbca9773e355c Рональд Джеймс Поллетт выразил признательность президенту за теплый прием и поддержку развития партнерских отношений между деловыми кругами двух стран, а также выразил готовность к развитию полномасштабного сотрудничества «Дженерал Электрик» с Узбекистаном.

Сегодня сотрудничество предприятий Узбекистана с компанией «Дженерал Электрик», являющейся одним из мировых технологических лидеров в различных отраслях экономики, охватывает энергетический комплекс, сферу гражданской авиации и здравоохранение.


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