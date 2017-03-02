Племянник Ислама Каримова выпущен из психиатрической больницы

CA-NEWS (UZ) - Независимый журналист и племянник покойного президента Узбекистана Джамшид Каримов вышел на свободу из Самаркандской психиатрической больницы, где его с небольшим перерывом без всякого суда удерживали с 2006 года.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович на сайте ОБСЕ приветствовала освобождение Джамшида Каримова, журналистa из г. Джизака.

С 2006 года Каримова почти непрерывно держали в психиатрическом учреждении в Самарканде, отмечает Миятович.

"Я сердечно приветствую освобождение Каримова", сказала Миятович. "Это решение, принятое так вскоре после освобождения Мухаммеда Бекжановa, особенно позитивно; и я призываю власти освободить всех заключенных представителей средств массовой информации, в том числе Юсуфа Рузимурадова, Салиджона Абдурахманова и Дилмурода Сайида.

В декабре Миятович призвала президентa Республики Узбекистан использовать право помилования в отношении нескольких журналистов.

Ранее, ташкентский журналист Алексей Волосевич сообщал, ссылаясь на дочь Джамшида Каримова - Евгению Каримову, что её отец во второй декаде февраля выйдет на свободу из Самаркандской психиатрической больницы.