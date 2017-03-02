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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Столица Венгрии отозвал заявку на Олимпиаду-2024

CA-NEWS (CA) - Столица Венгрии в среду под влиянием внутриполитических разногласий отозвала заявку на принятие летней Олимпиады-2024, после чего среди претендентов остались Париж и Лос-Анджелес, сообщает Reuters.

Власти объяснили отказ отсутствием единства в обществе по поводу дорогостоящего проекта: новообразованное молодежное политическое движение Momentum собрало более четверти миллиона голосов за организацию референдума по поводу Олимпиады.

Предыдущие опросы указывали, что 56 процентов будапештцев - против приема Игр.

Апеллирующий к молодым профессионалам и студентам Momentum избрал критику заявки на Олимпиаду ключевым лозунгом. Движение прорвалось на политическую сцену Венгрии, бросив вызов правительству Виктора Орбана и оппозиционным партиям за год до выборов-2018.

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