МВФ и Грузия договорились о 3-летней программе на $285 млн

CA-NEWS (CA) - Грузия и Международный валютный фонд в среду достигли соглашения о трехлетней программе объемом $285 миллионов, направленной на поддержку экономических реформ и привлечение инвестиций, передает Reuters.

«Команда МВФ достигла соглашения... с грузинскими властями о трехлетней программе, предусматривающей финансирование объемом $285 миллионов», - сказала глава миссии МВФ в Грузии Мерседес Вера-Мартин на пресс-конференции.

Базирующийся в Вашингтоне кредитор в 2014 году утвердил предыдущую трехлетнюю программу МВФ в Грузии на общую сумму $136 миллионов, 80 процентов из которой были предоставлены, однако последние два обзора в рамках программы не были завершены.

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