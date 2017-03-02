МВФ и Грузия договорились о 3-летней программе на $285 млн
- Азия и мир, экономика
- 9:10, 02 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Грузия и Международный валютный фонд в среду достигли соглашения о трехлетней программе объемом $285 миллионов, направленной на поддержку экономических реформ и привлечение инвестиций, передает Reuters.
«Команда МВФ достигла соглашения... с грузинскими властями о трехлетней программе, предусматривающей финансирование объемом $285 миллионов», - сказала глава миссии МВФ в Грузии Мерседес Вера-Мартин на пресс-конференции.
Базирующийся в Вашингтоне кредитор в 2014 году утвердил предыдущую трехлетнюю программу МВФ в Грузии на общую сумму $136 миллионов, 80 процентов из которой были предоставлены, однако последние два обзора в рамках программы не были завершены.
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