Виновники путаницы с «Оскарами» больше не появятся на церемонии

CA-NEWS (CA) - Американская киноакадемия больше не будет сотрудничать с виновниками путаницы с конвертами на церемонии вручения «Оскаров», сообщает Би-би-си со ссылкой на президента организации Шерил Бун Айзекс.

Сотрудничество с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers (PWC), ответственной за подсчет голосов и подготовку конвертов с именами победителей, также находится под вопросом, подчеркнула она.

На последней церемонии вручения «Оскаров» случился один из самых крупных конфузов в истории премии: вместо «Лунного света» лучшим фильмом был объявлен мюзикл «Ла-Ла Ленд».

Позже стало известно, что виновниками путаницы стали сотрудники PWC Брайан Куллинан и Марта Руиз.

Каждый них имел полный набор конвертов с карточками, на которых значатся имена победителей, - на случай, если с одним из конвертов что-то произойдет.

После того как Эмме Стоун был присужден «Оскар» в номинации «Лучшая актриса», второй - запасной - конверт был по ошибке вручен Уоррену Битти, который как раз должен был объявить победителя в категории «Лучший фильм».

«Я хочу рассказать вам, что произошло. Я открыл конверт, на карточке было написано «Эмма Стоун. «Ла-Ла Ленд», - пояснил позже актер.

Создатели «Ла-Ла Ленд» уже выступали с благодарственной речью, когда сотрудники PriceWaterhouseCoopers и представители организаторов церемонии поднялись на сцену, чтобы проинформировать съемочную группу и актеров фильма, а заодно и весь мир, что произошла чудовищная ошибка. PriceWaterhouseCoopers уже принесла извинения за инцидент.