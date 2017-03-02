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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон призвал к более тесной интеграции в рамках ОЭС
CA-NEWS (TJ) - Эмомали Рахмон на саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Исламабаде призвал стран-членов к более тесной интеграции и углублению торгово-экономического сотрудничества. Он также напомнил о льготах для зарубежным инвесторов в сфере туризма в Таджикистане, сообщает радио Озоди.

Саммит по вопросам экономического сотрудничества в Исламабаде проходит в условиях мер повышенной безопасности. Это связано с активизацией террористических групп в Пакистане - последние недели в результате их нападений погибло свыше 100 человек.

Рахмон в своей речи напомнил о важной роли для региона проекта CASA-1000, который, по его словам, является "первым мостом между Центральной и Южной Азией".

Официальная церемония запуска проекта CASA-1000 состоялась в таджикском городе Турсунзаде 12 мая прошлого года с участием президента Таджикистана, премьер-министров Пакистана, Афганистана и Кыргызстана. Ожидается, что посредством данной высоковольтной линии страны Южной Азии ежегодно будут получать из Таджикистана и Кыргызстана до 5 миллиардов кВтч экологически чистой электроэнергии.

Эмомали Рахмон также призвал стран-членов ОЭС быть готовыми к природным бедствиям и своевременно помочь партнерам в их ликвидации.

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