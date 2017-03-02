США сообщили об авиаударе России по арабской коалиции в Сирии

CA-NEWS (CA) - Российские военные самолеты случайно нанесли удар в Сирии по бойцам поддерживаемой США оппозиционной группировки, сообщает Би-би-си со ссылкой на американского генерала Стивена Таунсенда, командующего операцией против террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщил Таунсенд, инцидент произошел накануне на севере Сирии. «Несколько российских самолетов наносили удары по деревням, которые, как они считали, удерживаются ИГ. На самом же деле там находились силы сирийской арабской коалиции», - сказал он журналистам.

По словам Таунсенда, бойцы американского спецназа находились менее чем в пяти километрах от района, по которому наносились удары. Он пояснил, что американские военные оповестили о происходящем российскую сторону по специальному каналу связи, после чего авиаудары прекратились.

Минобороны РФ в ответ заявило, что авиация России и Сирии не наносили ни одного удара по указанным США районам в Сирии.

Как сообщает российское военное ведомство, «во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков «оппозиционных сил».

«Данная информация была принята российским командованием к сведению. Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось», - подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее, российская авиация 9 февраля нанесла ошибочный удар по позициям турецких войск, противостоящим ИГ в Сирии, в районе города Эль-Баб. Погибли трое турецких военнослужащих, 11 получили ранения.

Соболезнования турецкой стороне выразил президент России Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что российские военные, нанося авиаудары, руководствовались координатами, которые им передали турецкие партнеры. По его словам, в пределах этих координат турецких военных быть не должно было.