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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Казахстана может рассмотреть поправки в Конституцию на заседании 3 марта
CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в городе Астане", — говорится в распоряжении.

Ранее депутат сената Серик Акылбай заявил о том, что парламент Казахстана рассмотрит поправки в Конституцию по перераспределению полномочий между ветвями власти на совместном заседании палат парламента, которое состоится 3 марта.

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