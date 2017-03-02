Парламент Казахстана может рассмотреть поправки в Конституцию на заседании 3 марта
CA-NEWS (KZ) - Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат, сообщает РИА Новости.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в городе Астане", — говорится в распоряжении.
Ранее депутат сената Серик Акылбай заявил о том, что парламент Казахстана рассмотрит поправки в Конституцию по перераспределению полномочий между ветвями власти на совместном заседании палат парламента, которое состоится 3 марта.
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