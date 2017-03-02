Талибы захватили район на северо-востоке Афганистана

Боевики «Талибан» захватили район Талау-Барфак в афганской провинции Баглан на северо-востоке страны (на карте провинция отмечена красным - прим.ред.), сообщил агентству "Анадолу" глава местной администрации Фаиз Мухаммад Амири.

По его словам, бои за Талау-Барфак шли четыре дня, и вечером первого марта правительственные силы были вынуждены оставить райцентр.

В ходе боев погибли семь боевиков и три сотрудника сил безопасности. По словам Амири, начата операция по освобождению района.