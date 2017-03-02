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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-госсекретарь США Джон Керри будет работать в Фонде Карнеги

CA-NEWS (CA) - Экс-госсекретарь США Джон Керри отныне будет работать экспертом в вашингтонском Фонде Карнеги, говорится в заявлении президента организации Уильяма Бернса.

«Приверженность Джона Керри миру во всем мире отвечает миссии Фонда Карнеги», - отметил Бернс, который в свое время был подчиненным Керри и работал в должности заместителя госсекретаря.

По его словам, опыт Керри чрезвычайно необходим Фонду.

По сообщению, бывший госсекретарь сосредоточится на проблемах решения международных конфликтов и вызовов в области охраны окружающей среды.

Напомним, 73-летний Керри сложил с себя полномочия госсекретаря 20 января 2017 года, когда администрация Барака Обамы передала бразды правления президенту Дональду Трампу. Джона Керри на посту госсекретаря сменил глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон

Фонд Карнеги - частная некоммерческая организация, своей основной задачей объявившая содействие сотрудничеству между странами. Был основан в 1910 году, назван по имени американского бизнесмена Эндрю Карнеги. В Вашингтоне располагается головное отделение организации.

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