РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Бердымухамедов: Партнёрство с ООН - ключевое направление внешней политики Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился с приветствием к участникам конференции, посвященной 25-летию членства Туркменистана в Организации Объединённых Наций, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

«Будучи самой крупной и авторитетной международной структурой, Организация Объединённых Наций формирует основу системы современных международных отношений и служит гарантом в решении актуальных вопросов современности политико-дипломатическим путём и посредством переговоров», - отмечается в послании.

Став 2 марта 1992 года полномочным и равноправным членом Организации Объединённых Наций, Туркменистан взял на себя ответственные международные обязательства и неукоснительно их выполняет.

То, что действенные внешнеполитические шаги Туркменистана отвечают и интересам широкой международной общественности, отчётливо видно и в тесном взаимодействии нашей страны с Организацией Объединенных Наций. Ярким тому примером является избрание нашего государства в руководящие структуры этой Организации, в том числе неоднократное избрание вице-председателем Генеральной Ассамблеи ООН. На сегодняшний день в Туркменистане на постоянной основе действуют несколько специализированных структур Организации Объединённых Наций, а именно, представительства Программы развития, Детского фонда, Всемирной организации здравоохранения, Управления по наркотическим средствам и преступности, Почтового фонда. В рамках такого сотрудничества мы на плановой основе совместно с Организацией Объединённых Наций реализуем различные проекты и программы.

Дальнейшее развитие стратегического партнёрства с Организацией Объединенных Наций остаётся ключевым направлением внешней политики Туркменистана. Это нашло отражение и в принятой 18 февраля текущего года «Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы», - подчёркивает Бердымухамедов.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Акышев Курманбек Токтогулович
директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР
Крусткалн Эдуард Феликсович
руководитель Представительства Россотрудничества в КР
Исаков Толкунбек Маматович
президент фонда «Оказание юридической помощи инвалидам», председатель общественного совета МВД КР
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×