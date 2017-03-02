Бердымухамедов: Партнёрство с ООН - ключевое направление внешней политики Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов обратился с приветствием к участникам конференции, посвященной 25-летию членства Туркменистана в Организации Объединённых Наций, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

«Будучи самой крупной и авторитетной международной структурой, Организация Объединённых Наций формирует основу системы современных международных отношений и служит гарантом в решении актуальных вопросов современности политико-дипломатическим путём и посредством переговоров», - отмечается в послании.

Став 2 марта 1992 года полномочным и равноправным членом Организации Объединённых Наций, Туркменистан взял на себя ответственные международные обязательства и неукоснительно их выполняет.

То, что действенные внешнеполитические шаги Туркменистана отвечают и интересам широкой международной общественности, отчётливо видно и в тесном взаимодействии нашей страны с Организацией Объединенных Наций. Ярким тому примером является избрание нашего государства в руководящие структуры этой Организации, в том числе неоднократное избрание вице-председателем Генеральной Ассамблеи ООН. На сегодняшний день в Туркменистане на постоянной основе действуют несколько специализированных структур Организации Объединённых Наций, а именно, представительства Программы развития, Детского фонда, Всемирной организации здравоохранения, Управления по наркотическим средствам и преступности, Почтового фонда. В рамках такого сотрудничества мы на плановой основе совместно с Организацией Объединённых Наций реализуем различные проекты и программы.

Дальнейшее развитие стратегического партнёрства с Организацией Объединенных Наций остаётся ключевым направлением внешней политики Туркменистана. Это нашло отражение и в принятой 18 февраля текущего года «Концепции внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана на 2017-2023 годы», - подчёркивает Бердымухамедов.