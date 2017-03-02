Правительство Молдавии отзывает посла в России и Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Члены правительства Молдавии приняли решении отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша, сообщает РИА Новости.

Соответствующую инициативу озвучила на заседании кабмина вице-министр иностранных дел и европейской интеграции страны Даниела Морарь.

"Предлагаем отозвать чрезвычайного посла Молдавии в Российской Федерации, который по совместительству занимает пост чрезвычайного посла Молдавии в Таджикистане с резиденцией в Москве Дмитрия Брагиша", — сказала Морарь.

При этом чиновница не пояснила, по какой причине решено отозвать дипломата.

Согласно местному законодательству, соответствующее распоряжение должен подписать президент Молдавии Игорь Додон.

Брагиш занимал пост посла в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.