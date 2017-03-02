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  2 марта 2017
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Министр иностранных дел Узбекистана принял нового посла ЮАР
CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Южно-Африканской Республики с резиденцией в г.Анкаре Пуле Исаака Малефане.

Посол передал адресованные президенту Узбекистана верительные грамоты, сообщила пресс-служба МИД.

После краткой церемонии состоялась беседа, в ходе которой обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и ЮАР, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной сферах. В этом контексте была выражена уверенность, что предстоящие переговоры Посла в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Министерстве экономики, Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз», Госкомтуризме, Торгово-промышленной палате Узбекистана и других структурах позволят найти точки соприкосновения и выйти на конкретные совместные проекты.

На встрече стороны также обменялись мнениями по отдельным вопросам международного и регионального характера.

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