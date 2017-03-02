В столице Афганистана произошла серия взрывов, 9 человек погибли, 28 ранено (видео)

CA-NEWS (CA) - Талибы в среду, 1 марта провели целый ряд скоординированных нападений в столице Афганистана. Как сообщает местный телеканал Tolonews, в результате атак ранения получили получили десятки людей, в том числе женщин и детей.

Первый из взрывов произошёл неподалёку от зданий военного училища и районного штаба полиции. В качестве орудия атаки был использован заминированный автомобиль. После взрыва несколько сообщников смертника ворвались в здание училища, где открыли стрельбу.

На данный момент с места атаки в госпитали были доставлены 28 пострадавших. Число погибших увеличилось до 9 человек.

После первого взрыва ещё двое смертников атаковали местное отделение Управления национальной безопасности.

Ответственность за обе атаки смертников в Кабуле взяли на себя представители движения «Талибан».