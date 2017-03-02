Президенты Туркменистана и Турции провели переговоры в Исламабаде

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся рабочим визитом в Пакистане в целях участия в XIII Саммите глав государств-членов Организации Экономического Сотрудничества, встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов и Эрдоган подчеркнули, что его фундаментом выступают нерушимые узы дружбы, историческая, культурная и духовная общность, объединяющая народы двух стран.

Собеседники высказались за укрепление взаимодействия. В числе приоритетных направлений – торгово-экономическая сфера, энергетический сектор, транспорт и коммуникации, строительная индустрия и ряд других отраслей. Подчеркивалась заинтересованность деловых кругов Турции в расширении взаимовыгодных связей с Туркменистаном.

Стороны обменялись мнениями по ряду аспектов региональной и глобальной повестки дня, подчеркнув, что схожесть или совпадение позиций Туркменистана и Турции по жизненно важным вопросам современности, в первую очередь, касающимся обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития, является надёжной основой для дальнейшего продвижения конструктивного партнёрства на мировой арене.

Отмечалось, что Турция высоко ценит проводимую нашей страной политику позитивного нейтралитета и поддерживает выдвигаемые туркменским лидером международные инициативы, в том числе предложения, озвученные на нынешнем Саммите ОЭС.

В частности, это касается сотрудничества в таком важном секторе, как транспорт, где Туркменистан инициирует крупные международные проекты по формированию транзитно-транспортных коридоров по направлениям «Север-Юг» и «Восток-Запад». В их числе – проект по созданию транснационального коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, призванного стать важным звеном современной международной мультимодальной транспортной инфраструктуры.

Как подчёркивалось, претворение в жизнь инициируемых туркменской стороной проектов в данной сфере отвечает интересам стран-участниц и в целом государств-членов ОЭС, открывая перспективы активизации экономического партнёрства на Евразийском пространстве.