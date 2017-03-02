РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Сноубордист сбил барана в горах Карачаево-Черкесии (видео)

CA-NEWS (CA) - Московский сноубордист Кирилл Шевченко Кирилл Шевченко сбил горного барана, когда съехал с оборудованной трассы в лес. Спортсмен запечатлел столкновение на видеокамеру, прикрепленную к его шлему, после чего выложил его в интернет.

Видео за девять дней набрало более 1,2 миллиона просмотров

Инцидент произошел в горах Карачаево-Черкесии.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Акышев Курманбек Токтогулович
директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР
Крусткалн Эдуард Феликсович
руководитель Представительства Россотрудничества в КР
Исаков Толкунбек Маматович
президент фонда «Оказание юридической помощи инвалидам», председатель общественного совета МВД КР
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×