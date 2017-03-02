Сноубордист сбил барана в горах Карачаево-Черкесии (видео)
- Азия и мир, общество
- 10:38, 02 марта 2017
- Просмотров: 171
CA-NEWS (CA) - Московский сноубордист Кирилл Шевченко Кирилл Шевченко сбил горного барана, когда съехал с оборудованной трассы в лес. Спортсмен запечатлел столкновение на видеокамеру, прикрепленную к его шлему, после чего выложил его в интернет.
Видео за девять дней набрало более 1,2 миллиона просмотров
Инцидент произошел в горах Карачаево-Черкесии.
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