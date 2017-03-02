Сноубордист сбил барана в горах Карачаево-Черкесии (видео)

CA-NEWS (CA) - Московский сноубордист Кирилл Шевченко Кирилл Шевченко сбил горного барана, когда съехал с оборудованной трассы в лес. Спортсмен запечатлел столкновение на видеокамеру, прикрепленную к его шлему, после чего выложил его в интернет.

Видео за девять дней набрало более 1,2 миллиона просмотров

Инцидент произошел в горах Карачаево-Черкесии.