Глава МИД Узбекистана обсудил с помощником генсека ООН перспективы взаимодействия

- Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енчу накануне, 1 марта, обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.