Глава МИД Узбекистана обсудил с помощником генсека ООН перспективы взаимодействия
- Узбекистан, политика
- 10:56, 02 марта 2017
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CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енчу накануне, 1 марта, обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
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