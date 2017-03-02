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  2 марта 2017
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В Грозном прошел показ первой модной коллекции дочери Кадырова (видео)

CA-NEWS (CA) - Восемнадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, директор модного дома Firdaws, представила в Грозном свою первую коллекцию женской одежды, выполненную в этно-стиле, передает РИА Новости.

Среди гостей показа, который прошел в Гранд-Холл Firdaws в Грозном – глава региона Рамзан Кадыров, его супруга Медни Кадырова, известный итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле, главный редактор еженедельника Светлана Бондарчук, продюсер Яна Рудковская, спортсмен Евгений Плющенко, певица Нюша, телеведущая Екатерина Гусева, актриса Анна Хилькевич и другие.

На суд зрителей было представлено 30 вечерних платьев, изготовленных из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенных полудрагоценными камнями.

Идея создания таких нарядов, по словам дизайнера, пришла после изучения национальной чеченской одежды.

«В каждом платье присутствует национальный мотив, как обязательный элемент. Моим советчиком в создании этих образов была только моя мама»,- сказала Кадырова.

Она отметила, что одежда бренда Firdaws демонстрирует образ модной мусульманки, и соответствуют общемировым тенденциям. На показе также был презентован парфюм модного дома с одноимённым названием. Первый флакон директор Firdaws преподнесла в подарок первой леди Чечни, своей матери — Медни Кадыровой.

Модный дом Firdaws был основан супругой главы Чечни Медни Кадыровой в октябре 2009 года. В 2011 году он завоевал в Москве гран-при международного конкурса модельеров «Кутюрье года». В 2016 году Кадырова передала руководство Firdaws своей дочери – Айшат.

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