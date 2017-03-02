РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Туркменские банки ввели комиссию за услуги

CA-NEWS (TM) - Согласно новым правилам банки Туркменистана удерживают средства в размере 1% с суммы поступлений на пластиковые карты граждан, в том числе на зарплатные карты госслужащих. Об этом сообщает туркменская служба радио Свобода «Азатлык» со ссылкой на представителей столичных банков.

В соответствии с правилами, вступившими в силу в конце прошлого года, от клиентов требуется открытие специальной банковской книжки. Прежде для получения банковского перевода внутри страны, в частности в «Сенагатбанке» и «Халкбанке» от получателя требовались документы удостоверяющие личность.

По новым правилам, сумма поступлений вносится в банковскую книжку держателя счета, а затем производится списание за банковские услуги в размере 1.12%.

Списание за банковские услуги производится и с зарплатных счетов сотрудников госучреждений, чьи заплаты перечисляются на пластиковые карты. С суммы поступлений до 3000 тысяч манатов размер удержания составляет 1.12%, с суммы, превышающей указанную, списание составляет 3%.

Напомним, в последние месяцы банки Туркменистана ввели ряд ограничений на сумму снятия наличных средств с пластиковых карт и банковских счетов физических лиц, согласно которым сумма снятия наличных с пластиковой карты не должна превышать 1000 манатов ежедневно, а сумма снятий с банковского счета за месяц не должна превышать 3000 манатов.

Власти Туркменистана никак не комментируют новые правила, вводимые банками в сфере обслуживания клиентов и ограничивающие доступ населения к наличным средствам.

Как сообщают наблюдатели из Туркменистана, в связи с банковскими ограничениями, местные жители используют различные способы для отправки наличных денег, позволяющих избежать обращение в банки. Например, одним из наиболее популярных способов считаются услуги водителей, занимающихся частным извозом.

В течение 2016 года Центральный Банк Туркменистана ввел ряд ограничений на перевод денежных средств за пределы страны, а также получение денег из-за рубежа. Ограничения коснулись физических и юридических лиц, в первую очередь студентов и предпринимателей.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Акышев Курманбек Токтогулович
директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР
Крусткалн Эдуард Феликсович
руководитель Представительства Россотрудничества в КР
Исаков Толкунбек Маматович
президент фонда «Оказание юридической помощи инвалидам», председатель общественного совета МВД КР
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×