РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Монголии 5 марта пройдут зимние скачки

CA-NEWS (MNG) - Зимние скачки лошадей «Дунжингарав» пройдут в местности Цагаан хутул сомона (административно-территориальная единица — ред.) Аргалант аймака Тув 5 марта, сообщает Монцамэ со ссылкой на решение правительства Монголии.

Следующие крупнейшие скачки, то есть региональные скачки, пройдут 12 марта в аймаках Хувсгул и Говь-Алтай.

В зимнее время в Монголии проводились как минимум три общенациональных состязания по конным скачкам, особенно весенний фестиваль «Дунжингарав».

Напомним, в прошлом году в некоторых областях Монголии были введены заперты на зимние скачки в рамках реализации Закона о защите прав ребенка и Международной конвенции о правах ребенка. Эта директива, подписанная губернатором области, также включала частичные запреты на тренировки лошадей. Это было связано с тем, что в Монголии в роли жокеев часто используются дети. На крупных соревнованиях наездниками часто выступают именно дети подросткового возраста.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Акышев Курманбек Токтогулович
директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР
Крусткалн Эдуард Феликсович
руководитель Представительства Россотрудничества в КР
Исаков Толкунбек Маматович
президент фонда «Оказание юридической помощи инвалидам», председатель общественного совета МВД КР
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×