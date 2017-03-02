В Монголии 5 марта пройдут зимние скачки

CA-NEWS (MNG) - Зимние скачки лошадей «Дунжингарав» пройдут в местности Цагаан хутул сомона (административно-территориальная единица — ред.) Аргалант аймака Тув 5 марта, сообщает Монцамэ со ссылкой на решение правительства Монголии.

Следующие крупнейшие скачки, то есть региональные скачки, пройдут 12 марта в аймаках Хувсгул и Говь-Алтай.

В зимнее время в Монголии проводились как минимум три общенациональных состязания по конным скачкам, особенно весенний фестиваль «Дунжингарав».

Напомним, в прошлом году в некоторых областях Монголии были введены заперты на зимние скачки в рамках реализации Закона о защите прав ребенка и Международной конвенции о правах ребенка. Эта директива, подписанная губернатором области, также включала частичные запреты на тренировки лошадей. Это было связано с тем, что в Монголии в роли жокеев часто используются дети. На крупных соревнованиях наездниками часто выступают именно дети подросткового возраста.