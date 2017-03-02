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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Доля валютных вкладов в Казахстане немного снизилась, - глава Нацбанка

CA-NEWS (KZ) - акишев На депозитном рынке продолжается снижение доли валютных вкладов. Об этом вчера сообщил Председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге для информационных агентств.

Он рассказал, что по итогам января 2017 года доля депозитов в иностранной валюте достигла 53%. В структуре вкладов физических лиц доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 60,2%, юридических лиц до 47,3%. В целом объем депозитов составил 17,5 трлн. тенге.

О дедолларизации экономики говорят и цифры по кредитам, считает Акишев.

«Объем кредитов банков экономике на конец января 2017 года составил 12,5 трлн. тенге, при этом в январе наблюдалось сезонное снижение активности банков. Если по сравнению с декабрем выдача новых кредитов сократилась, то по сравнению с январем прошлого года (то есть без учета сезонности) рост составил 15,6% за счет тенговых кредитов на 25,3%. При этом в 2 раза увеличился объем новых кредитов в тенге, выданных малому предпринимательству
(с 25 млрд. до 50 млрд. тенге)», - резюмировал Д. Акишев.

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