В сети появились фото будущего терминала аэропорта Ташкента

- Южнокорейская архитектурная компания Heerim Architects обнародовала проектные фотографии экстерьера и интерьера нового международного терминала в аэропорту Ташкента, передает nuz.uz.

На данный момент компания работает над непосредственной реализацией проекта строительства терминала "Ташкент-4".

Площадь нового 4-х этажного терминала составит около 87 тыс. кв. м, а его пропускная способность — 1,5 тыс. пассажиров в час или 5,7 млн в год. С высоты птичьего полета терминал будет напоминать расправленные крылья птицы счастья Хумо. К терминалу будет прилегать перрон на 36 самолетов и подъездная дорога с автостоянкой.

Строительство планируется закончить к концу 2019 года.

Напомним, что международный аэропорт "Ташкент" имеет два пассажирских терминала. Расстояние между терминалами – 7 километров. Отправка и прием пассажиров в дальнее и ближнее зарубежье осуществляются через терминал Ташкент-2. Имеется здание терминала Ташкент-3 для местных воздушных линий. Отсюда можно попасть на рейсы в древние города республики — Самарканд, Бухару, Хиву, а также почти во все другие областные центры Узбекистана.

Ниже фото терминалов Ташкент-2 и Ташкент-3: