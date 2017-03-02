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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана и премьер Пакистана провели переговоры в Исламабаде

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, принимающий участие в XIII саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), встретился в Исламабаде с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Навазом Шарифом, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Собеседники были единодушны во мнении, что доверительный характер отношений позволяет странам прорабатывать новые направления партнёрства, в активе которого – взаимодействие в торгово-экономической и топливно-энергетической сферах, строительстве, сельском хозяйстве. Было выражено стремление развивать сотрудничество, получившее мощный импульс благодаря договоренностям в рамках регулярных переговоров, в частности, по итогам официального визита Бердымухамедова в Пакистан в марте прошлого года.

Как подчеркнул глава государства, Туркменистан рассматривает Пакистан в качестве ключевого партнёра в контексте наращивания сотрудничества со странами Южной Азии, выстраивая межгосударственные отношения на двусторонней и многосторонней основе.

Касаясь повестки дня нынешнего саммита ОЭС, Мухаммад Наваз Шариф отметил актуальность выдвигаемых Бердымухамедовым международных инициатив, нацеленных на создание прочной основы для устойчивого развития.

Поблагодарив за оказываемую поддержку, лидер нации отметил открывающиеся перспективы взаимодействия с государствами-членами Организации экономического сотрудничества, в том числе, с Пакистаном, в партнёрстве с которым реализуются масштабные совместные проекты, в первую очередь, по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Президент Туркменистана и Премьер-министр Пакистана выразили твёрдую уверенность в том, что сотрудничество получит достойное продолжение за счёт новых совместных проектов.

Отмечая конструктивный подход Туркменистана к вопросам сотрудничества, в том числе в рамках ОЭС, Мухаммад Наваз Шариф высоко оценил проводимую нашей страной работу по продвижению и воплощению в жизнь инициатив по обеспечению энергобезопасности и формированию современной транспортно-коммуникационной системы. Как было подчёркнуто в выступлении на саммите Бердымухамедова, создание в рамках Организации Экономического Сотрудничества энергетических и транспортно-транзитных коридоров стимулирует и реализацию инфраструктурных проектов. Так, в соответствии с подписанным в декабре 2015 года трехсторонним документом о сотрудничестве в сфере электроэнергетики, предусмотрено строительство инфраструктуры для поставок электроэнергии из Туркменистана в Афганистан и Пакистан, в настоящее время ведутся работы и по проекту прокладки оптико-волоконной линии в этом направлении.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил главу правительства дружественной страны за оказанное гостеприимство и высокий организационный уровень представительного форума.

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