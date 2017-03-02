Самую дешевую двухкомнатную квартиру можно купить в Ташкенте, самую дорогую - в Астане

- Рынок жилья в 2016 году во всех странах Центральной Азии просел. Так, в Казахстане рынок жилья сильно пострадал от объявленной в начале года дедоллоризации, в Кыргызстане — от резкого колебания курса доллара.

При этом, как отмечают эксперты, дна рынок недвижимости в странах ЦА еще не достигнут. О его достижении можно говорить только тогда, когда начнётся оживление спроса и когда финансовые институты начнут предлагать доступные инструменты для приобретения недвижимости. Такие шаги уже начали делать в Казахстана и Кыргызстане — в этих странах объявлено о начале реализации программ «Доступное жилье».

Агентство CA-News выяснило в какой столице стран самые дешевые двухкомнатные квартиры. Так, согласно данным сайта объявлений о продаже недвижимости в Ташкенте olx.uz, самую дешевую квартиру с подерженной мебелью можно купить именно там — ее цена составит всего $19 тысяч, чуть дешевле, но уже без мебели можно купить квартиру в Душанбе — ее стоимость $18,500.

Чуть дороже квартиры в Бишкеке, так средняя стоимость двухкомнатной квартиры начинается от $20 тысяч.

Самые дорогие квартиры находятся в Казахстане. В Алматы можно купить двушку за $31 тысячу, в Астане - $47 тысяч.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров составляет: в Душанбе - $36 тысяч, в Ташкенте - $27 тысяч, в Алматы-$60 тысяч , в Астане - $ 67 тысяч в Бишкеке-$55 тысяч

Стоимость самых дорогих двухкомнатных квартир в Алматы и Астане почти не отличается, - так, согласно сайту объявлений о продаже недвижимости «Крыша», цена самой дорогой квартиры составляет 120 млн. тенге или $383 тысячи по текущему курсу.

В Душанбе стоимость самой дорогой квартиры составляет $355 тысяч, что не намного отличается от стоимости квартир в Алматы и Астане.

В Бишкеке самую дорогую «двушку» можно купить за $ 120 тысяч, в Ташкенте - за $100 тысяч.

При этом, как отмечают специалисты, в 2017 году рынок жилья ждет очередной спад, переоценённые квартиры продолжат снижаться в стоимости, а остальные объекты сохранят свои текущие цены.