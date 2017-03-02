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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Самую дешевую двухкомнатную квартиру можно купить в Ташкенте, самую дорогую - в Астане
CA-NEWS (KZ) - Рынок жилья в 2016 году во всех странах Центральной Азии просел. Так, в Казахстане рынок жилья сильно пострадал от объявленной в начале года дедоллоризации, в Кыргызстане — от резкого колебания курса доллара.

При этом, как отмечают эксперты, дна рынок недвижимости в странах ЦА еще не достигнут. О его достижении можно говорить только тогда, когда начнётся оживление спроса и когда финансовые институты начнут предлагать доступные инструменты для приобретения недвижимости. Такие шаги уже начали делать в Казахстана и Кыргызстане — в этих странах объявлено о начале реализации программ «Доступное жилье».

Агентство CA-News выяснило в какой столице стран самые дешевые двухкомнатные квартиры. Так, согласно данным сайта объявлений о продаже недвижимости в Ташкенте olx.uz, самую дешевую квартиру с подерженной мебелью можно купить именно там — ее цена составит всего $19 тысяч, чуть дешевле, но уже без мебели можно купить квартиру в Душанбе — ее стоимость $18,500.

Чуть дороже квартиры в Бишкеке, так средняя стоимость двухкомнатной квартиры начинается от $20 тысяч.

Самые дорогие квартиры находятся в Казахстане. В Алматы можно купить двушку за $31 тысячу, в Астане - $47 тысяч.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров составляет: в Душанбе - $36 тысяч, в Ташкенте - $27 тысяч, в Алматы-$60 тысяч , в Астане - $ 67 тысяч в Бишкеке-$55 тысяч

Стоимость самых дорогих двухкомнатных квартир в Алматы и Астане почти не отличается, - так, согласно сайту объявлений о продаже недвижимости «Крыша», цена самой дорогой квартиры составляет 120 млн. тенге или $383 тысячи по текущему курсу.

В Душанбе стоимость самой дорогой квартиры составляет $355 тысяч, что не намного отличается от стоимости квартир в Алматы и Астане.

В Бишкеке самую дорогую «двушку» можно купить за $ 120 тысяч, в Ташкенте - за $100 тысяч.

При этом, как отмечают специалисты, в 2017 году рынок жилья ждет очередной спад, переоценённые квартиры продолжат снижаться в стоимости, а остальные объекты сохранят свои текущие цены.

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Комментарии (6)
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voodoo_yoyo
14:56, 02 марта 2017
Цитата: makebay 12:30, 02.03.2017
Чем ниже уровень жизни, тем дешевле жилье- закон экономики..

The Economist
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uzpatriot
14:01, 02 марта 2017
Цитата: makebay 13:55, 02.03.2017
ссddcc: ты агент вашей конторы, в своем репертуаре в духе совестких времен все у вас прекрасно.. Насчет карт и безналичного расчета, езжу к вам постоянно, такого идиотизма нигде не видел: люди, в т.ч. пенсионеры не могут обналичить полностью свои деньги, и еще проценты за обнал.бешенные...
А ты видимо агент своей страны. Хвастаться не чем, можешь только обливать гразью тем кто экономически сильнее тебя.
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makebay
13:55, 02 марта 2017
ссddcc: ты агент вашей конторы, в своем репертуаре в духе совестких времен все у вас прекрасно.. Насчет карт и безналичного расчета, езжу к вам постоянно, такого идиотизма нигде не видел: люди, в т.ч. пенсионеры не могут обналичить полностью свои деньги, и еще проценты за обнал.бешенные...
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Karaoke
13:28, 02 марта 2017
Цены будут падать еще 2-3 года, так что покупателям не стоит торопиться.
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ccddcc
12:42, 02 марта 2017
закон эканомики чем выше предложение тем менше цена
В Ташкенте сейчас строительный бум. тут играет и еще один фактор. это прописка. прописка иногороднем закрыта а желье строият немеренно. Банки дают кредити всем кто строит дома ставка рефинансирование всего 9%. А денег в банках много поскольку у всех безналичный расчет. денги народа хранятся в банках потому что у всех пластиковые карты. вот вам эффект.
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makebay
12:30, 02 марта 2017
Чем ниже уровень жизни, тем дешевле жилье- закон экономики..
кто есть кто
Иманалиев Данияр Шаршенбекович
заместитель министра экономики КР
Сулайманов Дениз Зарлыкович
директор Государственного агентства автомобильного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций КР
Акышев Курманбек Токтогулович
директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР
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