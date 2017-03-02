РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
КНБ задержал жителя Астаны, который намеревался создать ячейку "Хизб-ут-Тахрир"

CA-NEWS (KZ) - 1 марта КНБ в рамках досудебного расследования задержан житель Астаны А.К., который намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", передает Tengrinews.kz.

Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей "Хизб-ут-Тахрир" был задержан ее сторонник в Алматы М.Е. По этим фактам проводятся следственные действия. Как сообщается на сайте КНБ, "Хизб-ут-Тахрир" провозглашает себя политической партией и нацелена на создание "всемирного халифата".

Для этого в разных странах мира создаются скрытые ячейки, которые занимаются вербовкой новых адептов среди верующих лиц. Идеологией "Хизб-ут-Тахрир" допускаются и вооруженные методы борьбы против светских правительств. Организация преследуется законом, в том числе как террористическая, в России, Пакистане, большинстве арабских государств, странах Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии.

В Казахстане деятельность "Хизб-ут-Тахрир" признана экстремистской и запрещена столичным судом в марте 2005 года. С этого периода правоохранительными и специальными органами привлечено к уголовной ответственности 160 ее лидеров и активистов. Свыше 700 человек добровольно отказались от экстремистской идеологии. Единичные попытки возобновления деятельности "Хизб-ут-Тахрир" в Казахстане имеют место, как правило, под воздействием внешней пропаганды.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Иманалиев Данияр Шаршенбекович
заместитель министра экономики КР
Сулайманов Дениз Зарлыкович
директор Государственного агентства автомобильного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций КР
Акышев Курманбек Токтогулович
директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×