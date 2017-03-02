КНБ задержал жителя Астаны, который намеревался создать ячейку "Хизб-ут-Тахрир"

CA-NEWS (KZ) - 1 марта КНБ в рамках досудебного расследования задержан житель Астаны А.К., который намеревался создать в столице ячейку религиозно-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", передает Tengrinews.kz.

Ранее, в феврале, при попытке распространения листовок с пропагандой идей "Хизб-ут-Тахрир" был задержан ее сторонник в Алматы М.Е. По этим фактам проводятся следственные действия. Как сообщается на сайте КНБ, "Хизб-ут-Тахрир" провозглашает себя политической партией и нацелена на создание "всемирного халифата".

Для этого в разных странах мира создаются скрытые ячейки, которые занимаются вербовкой новых адептов среди верующих лиц. Идеологией "Хизб-ут-Тахрир" допускаются и вооруженные методы борьбы против светских правительств. Организация преследуется законом, в том числе как террористическая, в России, Пакистане, большинстве арабских государств, странах Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии.

В Казахстане деятельность "Хизб-ут-Тахрир" признана экстремистской и запрещена столичным судом в марте 2005 года. С этого периода правоохранительными и специальными органами привлечено к уголовной ответственности 160 ее лидеров и активистов. Свыше 700 человек добровольно отказались от экстремистской идеологии. Единичные попытки возобновления деятельности "Хизб-ут-Тахрир" в Казахстане имеют место, как правило, под воздействием внешней пропаганды.



