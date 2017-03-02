Малайзия заявила об отмене безвизового режима для граждан КНДР после убийства Ким Чен Ына

- Азия и мир, политика
- 12:36, 02 марта 2017
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CA-NEWS (CA) - Власти Малайзии отменили безвизовый въезд на территорию страны для граждан Северной Кореи из соображений безопасности, сообщает местное издание Bernama со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Ахмад Захид Хамиди.
По его словам, на такие меры руководство страны пошло в целях обеспечения безопасности, теперь граждане КНДР должны будут получить визу для въезда и пребывания на территории Малайзии.
Как сообщает информационное агентство, с 6 марта все северокорейцы, желающие посетить Малайзию, будут обязаны получать визы.
Эта мера была введена на фоне продолжающегося в стране расследования убийства Ким Чон Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Накануне власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве Ким Чон Нама двум женщинам, которые были ранее задержаны по этому делу.
25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуон грозит смертная казнь, если они будут признаны виновными в убийстве. Сами они отрицают предъявленные обвинения.
Также в четверг стало известно, что малазийские власти решили выпустить на свободу и депортировать 45-летнего гражданина КНДР Ри Чен Чола, который был также задержан по делу об убийстве.
Ким Чон Нам был убит 13 февраля этого года с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX.
В настоящее время тело Ким Чон Нама находится в морге в Куала-Лумпуре. Власти страны заявляют, что отдадут тело только ближайшим родственникам умершего после того, если он смогут представить образцы ДНК.