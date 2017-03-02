Инфляция в Казахстане за январь-февраль 2017 года составила 1,8%

- Инфляция в Казахстане за январь-февраль 2017 года составила 1,8%, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе Комитета по статистики министерства национальной экономики.

Цены на продовольственные товары за два месяца (февраль 2017 г. к декабрю 2016 г.) увеличились на 2,6%, непродовольственные — на 1,3%, платные услуги — на 1,2%.

С начала текущего года повышение цен отмечено на картофель на 15%, овощи свежие — на 13,9%, говядину — на 5,3%, масло сливочное — на 4,3%, баранину — на 4,2%. Фрукты свежие подорожали на 3,3%, конина — на 2,7%, сыр сычужный — на 2,2%, молоко консервированное, хлеб — по 2,1%.

Снижение цен зафиксировано на яйца на 4,7%, сахар — на 3,2%, крупу гречневую — на 1%.

Прирост цен на автомобили составил 2,2%, стеклянные и керамические изделия — 2%, фармацевтическую продукцию, моющие и чистящие средства — по 1,4%, газеты, книги и канцелярские товары — 1,3%, мебель и предметы домашнего обихода, текстильные изделия, товары личного пользования — по 1,2%, бытовые приборы — 1%. Бензин подорожал на 4,3%, сжиженный газ в баллонах — на 4,2%.

Уровень цен на правовые услуги вырос на 7%, страхование личных транспортных средств — на 6,8%, услуги здравоохранения — на 2,3%, в области отдыха, развлечений и культуры — на 1,4%. Проезд междугородним автобусом подорожал на 2,7%, а воздушным пассажирским транспортом — подешевел на 9,1%, железнодорожным — на 0,3%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию увеличились на 6,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям — на 4,2%, отопление центральное — на 2,4%, электроэнергию, горячую воду — по 2,3%, холодную воду — на 2,2%.