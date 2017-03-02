Эксперт: «Исламской весны» в Таджикистане не будет

CA-NEWS (TJ) - 28 февраля в российском городе Оренбурге прошла крупная Международная экспертная площадка «Религиозная ситуация в странах Центральной Азии и России: оценка и анализ», организованная АНО «Содружество народов Евразии».

Как сообщил первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, доктор исторических наук, профессор Веналий Амелин, религиозные лидеры, управленцы и ученые четырех стран – Таджикистана, России, Казахстана и Кыргызстана собрались вместе, чтобы обменяться актуальной информацией, позитивным опытом, наметить пути международного сотрудничества в борьбе с идеологией и практиками экстремизма на основе общих гуманистических ценностей мировых религий.

Эксперты выразили особую обеспокоенность угрозой религиозной радикализации молодежи, как наиболее восприимчивой части общества, с еще только формирующимся мировоззрением и характерными для ее возраста бескомпромиссностью и безапелляционностью суждений, пишет Авеста.

Таджикский эксперт, профессор Музаффар Олимов подчеркнул, что в Таджикистане ислам является основой конфессионального самосознания молодежи. По данным соцопросов, 99,5 % молодых граждан республики считают себя мусульманами.

Правда, лишь 32% из них регулярно исполняют основные предписания шариата, включая 5-кратный намаз и пост. При этом, вопреки стереотипам, наиболее религиозной является не сельская, а городская и даже более того столичная молодежь: высокообразованные семейные мужчины, но с низкими и средними доходами. Наименее религиозны девушки в возрасте от 14 до 19 лет.

Максимализм молодых людей проявляется в том, что 42,2% из них признают лишь одну возможную трактовку ислама, а 16% допускают в отдельных случаях применение религиозно мотивированного насилия и тактику смертников.

Впрочем, социальная база сознательного, активного радикализма в республике гораздо меньше и составляет всего 3–5%. Так что, по мнению эксперта, ожидать «исламской весны» в Таджикистане не стоит не только в ближне-, но и среднесрочной перспективе. Таджикское общество остается достаточно консервативным, с сильным социальным контролем, авторитетом старших в семье, аксакалов и духовных лидеров, что сдерживает распространение новых радикальных течений.

В то же время ситуация в республике может быть дестабилизирована извне, на фоне активизации террористических группировок в соседнем Афганистане, которые в той или иной степени контролируют уже 65% территории этой страны.

По данным спецслужб, озвученным на площадке, непосредственно у границ СНГ в лагерях проходят подготовку 3 тыс. боевиков, причем это количество обучающихся поддерживается постоянно за счет ротации: выпусков и новых наборов.

В то же время на международной экспертной площадке было отмечено, что Таджикистан надежно прикрыт собственными Вооруженным силами и российской базой в рамках ОДКБ.