Депутат: Молодыми семьями в Казахстане должны считаться супруги в возрасте 35-39 лет

- Повысить возрастной порог для молодых семей, которые претендуют на получение жилья в рамках Программы развития регионов до 2020 года, предложил депутат сената Дархан Калетаев.

Калетаев в четверг выступил на пленарном заседании сената с запросом на имя премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева. Сенатор отметил, что одной из острых проблем семей остается жилищный вопрос, сообщает Sputnik-Казахстан.





"Однако, к семьям, претендующим на получение жилья, существует определенное требование возрастного ценза", — заметил Калетаев. Так, по одной категории супруги должны иметь ребенка и состоять в браке не менее трех лет, возраст обоих супругов не должен достигать 35 лет. По другой категории, это молодая семья, состоящая в браке не более двух лет, возраст обоих супругов не должен превышать 29 лет.



По словам сенатора, сейчас для молодого поколения проблемы личного обустройства жизни стоят на первом месте, а возраст вступления в брак отодвинулся намного вперед. Калетаев заявил, что в этих условиях необходимо пересмотреть требование по возрасту для молодых семей.



"Уважаемый Бакытжан Абдирович, прошу Вас рассмотреть повышение возрастного порога по одной категории с 35 лет до 39 лет, а по категории "молодая семья" с 29 лет до 35 лет", — обратился к премьер-министру Калетаев.



Он напомнил, что сегодня в Казахстане реализуется Программа развития регионов до 2020 года, которая предусматривает строительство доступного жилья по нескольким направлениям: для очередников местных исполнительных органов, по линии Жилстройсбербанка, Казахстанской ипотечной компании, Фонда недвижимости "Самрук-Казына", в рамках пилотных проектов по сносу аварийного жилья, жилье частной собственности."Однако, к семьям, претендующим на получение жилья, существует определенное требование возрастного ценза", — заметил Калетаев. Так, по одной категории супруги должны иметь ребенка и состоять в браке не менее трех лет, возраст обоих супругов не должен достигать 35 лет. По другой категории, это молодая семья, состоящая в браке не более двух лет, возраст обоих супругов не должен превышать 29 лет.