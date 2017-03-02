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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Facebook начал определять склонных к суициду пользователей
CA-NEWS (CA) - Социальная сеть Facebook начала использование искусственного интеллекта для идентификации пользователей, которые могут быть склонны к суициду, сообщает Би-би-си.

Он определяет, что пользователь может задумываться о самоубийстве, проанализировав его посты, а также оставленные к ним комментарии. После того как нейросеть определила находящегося в кризисном состоянии человека, его данные отправляют команде исследователей. Если они подтверждают наличие угрозы, компания связывается с автором сообщений и советует ему обратиться за помощью.

По словам руководителя отдела, работающего над этой программой, эти меры «не только полезны, но критически необходимы».

В Facebook также заявили, что сотрудничают с несколькими американскими организациями по охране психического здоровья. Уязвимые пользователи смогут оперативно связываться с ними через платформенный мессенджер.

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