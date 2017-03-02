Кладбище кораблей - город Муйнак возле Аральского моря - станет туристическим центром

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана подписал 28 февраля постановление, предусматривающее реализацию комплексной Программы развития Муйнакского района Каракалпакстана на 2017-2018 годы.

Согласно документу, в перечень инвестиционных проектов включены 28 проектов в промышленности с общей стоимостью 30 млрд.сум (коло $4,3 млн по рыночному курсу), 28 проектов в сфере услуг и сервиса на сумму 17,2 млрд.сум ($1 млн), также 16 проектов по переработке сельхозпродукции и развитию сельского хозяйства. Всего в рамках указанных 72 проектов с объёмом инвестиций в сумме 52,3 млрд.сум ($7,5 млн), будет создано более 1340 рабочих мест.

Документ предусматривает создание на 20,5 гектарах территории бывшего Муйнакского рыбоконсервного комбината и 5-го строительного управления «Малой промышленной зоны «Муйнак».

Для предпринимателей решивших инвестировать в Муйнакском районе предоставляются особые, не имеющие аналогов в республике, налоговые льготы и преференции. Так, сроком почти на 10 лет, с 1 апреля 2017 года по 1 января 2027 года освобождаются от всех видов налогов вновь создаваемые и осуществляющие предпринимательскую деятельность предприятия в сфере промышленности в Малой промышленной зоне «Муйнак».

Кроме того, предприниматели смогут получить неиспользуемые пустующие гособъекты, расположенные в Муйнакском районе в аренду сроком до десяти лет по «нулевой» ставке арендной платы.

Предусматривается создание торгово-туристического комплекса «Moynaq City Center” с предложением уникальных туристических продуктов, таких как катание на квадроциклах по дну Аральского моря, грязелечение уникальными минералами Арала, принятие лечебных ванн в высокосолённых озерах Арала; проведение ежегодного международного Экофестиваля «Арал и возрождение Муйнака»; полная реконструкция Краеведческого музея с внедрением для подачи тематики Арала современных аудио- и 3D-видеотехнологий, включая создание эффекта присутствия в старых фотографиях и видеохронике; строительство “Маяка Муйнака” и прилегающего кафе с видом на открывшееся дно моря и с фоновой музыкой “шума морских волн”, как символа ушедшего Аральского моря; организация и проведение Гастрономического фестиваля «99 рыбных блюд Арала»; проведение международных музыкально-поэтических фестивалей великих каракалпакских поэтов Бердаха и Ажинияза, которые были родом из Муйнака; восстановление и консервация сохранившихся 11 кораблей на территории высохшего Аральского мора и другие.

Ведущие телеканалы, как “Моя Планета”, “National Geographic”, “Animal Planet”, “Viasat Explore” будут приглашены для съемок и трансляций местной фауны, животного мира, народных обычаев и традиций для привлечения зарубежных туристов в этот регион.

Постановление предусматривает проведение масштабных работ по благоустройству территории г.Муйнака, включающих ремонт фасадов и подъездов многоэтажных домов в г.Муйнаке, реконструкцию туалетов.