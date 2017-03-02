Вице-премьер Рустам Азимов пригласил турецких предпринимателей инвестировать в экономику Узбекистана

- Узбекистан, экономика
- 13:39, 02 марта 2017
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Вице-премьер также пригласил турецкие компании инвестировать в экономику Узбекистана.
По его словам, экономика Узбекистана продолжает развиваться быстрыми темпами, и в нее инвестируют многие иностранные компании.
В свою очередь, Хисарджиклыоглу отметил, что Турция и Узбекистан играют ключевую роль в обеспечении стабильности и процветания в регионе.
«Регион выиграет от расширения экономических связей между двумя странами. Сейчас наиболее подходящий период для того, чтобы вывести отношения Турции и Узбекистана на новый уровень», - сказал глава союза.
По его словам, за последние 10 товарооборот между двумя странами вырос втрое и достиг 1,2 миллиарда долларов.
«Но этот показатель не соответствует имеющемуся потенциалу, и поэтому две страны должны усилить сотрудничество», - отметил Хисарджиклыоглу.