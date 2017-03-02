Ряд чиновников уволены после огласки истории об интим-притонах в детсадах Узбекистана

- В Сурхандарьинской области Узбекистана около десяти чиновников были уволены с госслужбы после того, как охранники и воспитательницы детских садов были привлечены к суду за то, что днем применяли физическое насилие к детям, а ночью устраивали в детсадах притоны по оказанию интим-услуг. Об этом сообщает centralasian.org

Случай, связанный с превращением четырех детских садов в ночное время в притоны по оказанию интим-услуг был серьезно рассмотрен в Сурхандарьинском областном управлении народного образования. Как сказал сотрудник отдела народного образования областного хокимията (администрации), около десяти госслужащих были уволены с работы за допущение подобных случаев в детских дошкольных учреждениях.

Как сообщалось раннее, в социальных сетях бурно обсуждается видеозапись, на которой запечатлено, как работники детских дошкольных учреждений в Денауском, Ангарском и Термезском районах Сурхандарьинской области устраивали в ночное время в детских садах притоны для интим-услуг. Видеорепортаж, подготовленный журналистами Термезского телевидения, основан на материалах рейда, проведенного в ноябре прошлого года правоохранительными органами в детских садах Сурхандарьинской области.

На​ видеоролике, снятом на скрытую камеру, можно увидеть, как воспитательница средних лет пугает детей ножом, угрожая нанести им раны, а еще трое сотрудниц детского сада хохочут, видя, как их коллега подвергает малышей издевательствам, и подводят к ней новых жертв. На видеозаписи можно также увидеть, как воспитательница в белом халате размахивает ножом, обещая детям отрезать язык или интимную часть тела.