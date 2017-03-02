РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Ряд чиновников уволены после огласки истории об интим-притонах в детсадах Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - В Сурхандарьинской области Узбекистана около десяти чиновников были уволены с госслужбы после того, как охранники и воспитательницы детских садов были привлечены к суду за то, что днем применяли физическое насилие к детям, а ночью устраивали в детсадах притоны по оказанию интим-услуг. Об этом сообщает centralasian.org.

Случай, связанный с превращением четырех детских садов в ночное время в притоны по оказанию интим-услуг был серьезно рассмотрен в Сурхандарьинском областном управлении народного образования. Как сказал сотрудник отдела народного образования областного хокимията (администрации), около десяти госслужащих были уволены с работы за допущение подобных случаев в детских дошкольных учреждениях.

Как сообщалось раннее,  в социальных сетях бурно обсуждается видеозапись, на которой запечатлено, как работники детских дошкольных учреждений в Денауском, Ангарском и Термезском районах Сурхандарьинской области устраивали в ночное время в детских садах притоны для интим-услуг. Видеорепортаж, подготовленный журналистами Термезского телевидения, основан на материалах рейда, проведенного в ноябре прошлого года правоохранительными органами в детских садах Сурхандарьинской области.

На​ видеоролике, снятом на скрытую камеру, можно увидеть, как воспитательница средних лет пугает детей ножом, угрожая нанести им раны, а еще трое сотрудниц детского сада хохочут, видя, как их коллега подвергает малышей издевательствам, и подводят к ней новых жертв. На видеозаписи можно также увидеть, как воспитательница в белом халате размахивает ножом, обещая детям отрезать язык или интимную часть тела.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Иманалиев Данияр Шаршенбекович
заместитель министра экономики КР
Сулайманов Дениз Зарлыкович
директор Государственного агентства автомобильного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций КР
Акышев Курманбек Токтогулович
директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×