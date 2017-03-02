Рахмон и Эрдоган договорились о проведении первого Совета сотрудничества Таджикистана и Турции

- В рамках 13-го заседания Организации Экономического Сотрудничества президент Таджикистана Эмомали Рахмон 1 марта в Исламабаде встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Как сообщается, на встрече стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы двусторонних и многосторонних отношений Таджикистана и Турции.

Кроме того, была выражена особая заинтересованность в развитии и углублении межгосударственных отношений, было подчеркнуто, что за 25 лет установления дипотношений между Таджикистаном и Турцией, благодаря совместным усилиям, неуклонно развивается межгосударственное взаимодействие в сферах политики, экономики и других сферах, и оно было выведено на качественно новый уровень.

Стороны высказали предложения по расширению торгово-экономического оборота, поиску новых путей улучшения показателей внешнего межгосударственного товарооборота.

В числе приоритетных и перспективных направлений двустороннего сотрудничества были названы усиление работы Совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, укрепление регионального сотрудничества в сферах энергетики, коммуникации, привлечение турецких бизнес-кругов к реализации проектов по строительству совместных предприятий, налаживание взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, международного транспорта и туризма.

Главы государств договорились о проведении первого Совета сотрудничества Таджикистана и Турции, дней культуры двух государств, обмене студентами и преподавателями, особенно об увеличении количества квот для обучения граждан Таджикистана в вузах Турции, налаживании постоянных связей между деятелями культуры и искусства.

Стороны подчеркнули свою единую позицию по вопросам укрепления двустороннего и регионального взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, содействия установлению мира и стабильности в Афганистане.

Президент Турции пригласил Эмомали Рахмона в удобное для него время посетить Турцию с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято. Сроки визита будут уточнены по дипломатическим каналам.

Там же, в Исламабаде президент Эмомали Рахмон встретился с премьер-министром Пакистана Мухаммадом Навазом Шарифом, сообщает пресс-служба главы таджикского государства.

Стороны, выразив удовлетворение возможностью встречи и искренней беседой, обсудили нынешнее состояние и перспективы многогранных отношений и вопросы регионального и международного сотрудничества Таджикистана и Пакистана.

Было выражено удовлетворение все большим расширением межгосударственных отношений и подчеркнуто, что постоянный диалог на высшем политическом уровне является основой укрепления связей и сотрудничества двух дружественных стран во всех сферах.

Стороны обменялись мнениями по вопросам активного участия в реализации регионального проекта по строительству высоковольтной линии электропередачи CASA-1000, привлечения инвестиционных возможностей Пакистана к гидроэнергетическим, инфраструктурным, транспортным и транзитным проектам Таджикистана, а также развития торговли между двумя странами с использованием экономического коридора Китая и Пакистана.

На встрече также были обсуждены вопросы сотрудничества между силовыми и оборонными структурами, органами безопасности Таджикистана и Пакистана, активного участия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств, дальнейшего содействия обеспечению мира и стабильности в Афганистане.