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  2 марта 2017
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Почетное консульство Кыргызстана начало работу в белорусском городе Гродно

CA-NEWS (KG) - Город Гродно стал первым областным центром в Беларуси, где начало работу почетное консульство Кыргызстана, передает агентство БЕЛТА с церемонии открытия.

"Открытие дипломатического представительства - это важный шаг в развитии двусторонних отношений. Взаимный интерес и возможности для сотрудничества есть во всех направлениях - от промышленности и аграрного сектора до сферы туризма и образования", - отметил во время церемонии открытия посол Кыргызстана в Беларуси Кубанычбек Омуралиев.

"Это значительное событие в жизни города и региона. У нас есть немало предложений по развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, и открытие новой дипмисии государства - члена ЕАЭС будет способствовать их реализации", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

В частности, во время встречи в облисполкоме от кыргызской стороны поступили предложения сотрудничать в области машиностроения, легкой промышленности, деревообработки, коммунальной сфере. Также решено совместно поработать в туристической сфере. "Одна из основных задач консульства - защита прав и интересов граждан Кыргызстана. Границу с Польшей и Литвой здесь регулярно пересекают много кыргызских перевозчиков. Если у них возникнут какие-то трудности, в первую очередь будем решать их проблемы. Также готовы отвечать на вопросы граждан Кыргызстана, проживающих на территории Гродненской и Брестской областей", - отметил почетный консул Игорь Чивель.

Открытие консульства, по его словам, позволит создать площадку, стартовую базу для связи предприятий и бизнеса. "Представители туристической отрасли Кыргызстана, например, получат в Гродно площадку для демонстрации своих возможностей, а производители из Гродно могут рассчитывать на получение необходимых контактов в другой стране", - считает он.

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