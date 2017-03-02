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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Путин удостоил государственной награды РФ главу Сената Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Президент России Владимир Путин удостоил государственной награды РФ главу Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана, передает РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. "За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Казахстан наградить орденом Почета Токаева Касым-Жомарта Кемелевича — председателя Сената Парламента Республики Казахстан", — говорится в документе.

Этим же указом президент РФ наградил орденом Дружбы первого секретаря Совета безопасности Казахстана Марата Шайхутдинова.

Также орденом Дружбы Путин наградил мэра города Любляны Словении Зорана Янковича и министра труда Словении Аню Копач-Мрак за "заслуги в укреплении российско-словенского сотрудничества, большой вклад в увековечение памяти российских и советских воинов, погибших на территории республики Словении в годы Первой и Второй мировых войн".

Кроме этого, Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров корпорации "Мицуи" Иидзиму Масами и почетного советника компании "Джей-Джи-Си" Сигэхису Ёсихиро "за большой вклад в реализацию совместных российско-японских экономических проектов и развитие сотрудничества в области культуры".

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