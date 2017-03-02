В Таджикистане 1400 cемей должны покинуть опасные для жизни зоны

- Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана впервые составил карту опасных для жизни зон в столице и регионах страны. 1400 семей в течение ближайших трех лет должны покинуть эти зоны. По официальным данным, за последние пять лет в результате природных бедствий в Таджикистане погибли более 120 человек, экономике страны нанесен ущерб на сумму $600 млн.

Шухрат Дилшодов, руководитель отдела по переселению и транспорта комитета ЧС сообщил, что карта опасных зон Таджикистана составлена рабочей группой, в которую входили представители соответствующих министерств и ведомств. Они посетили все районы Таджикистана и тщательно изучили каждое "аварийное" село, сообщает радио Озоди.

«Было зарегистрировано более 380 опасных зон с населением около 11 тысяч человек. С 2017 по 2020 гг более 1400 семей из этих зон должны быть переселены в безопасные места. Всем семьям будут выданы льготные кредиты, они также получат одноразовое пособие в размере 3 тысяч сомони», - сообщил Шухрат Дилшодов.

Правительство Таджикистана приняло две среднесрочные программы по переселению на 2010-2013 и 2014-2016 гг, согласно которым 1650 семей должны были покинуть опасные для жизни зоны. Но эти программы так и остались на бумаге. На это обратил внимание и Эмомали Рахмон на недавней встрече с сотрудниками Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне - по его словам, по этим госпрограммам были переселены всего 200 семей. Глава Таджикистана подверг критике местные власти за то, что не перечислили необходимую для переселения сумму на счета «Амонатбанка».

Но, по словам специалистов, часто жители опасных зон сами не соглашаются покинуть обжитые места. Не спешат перебраться в безопасные районы и несколько семей душанбинской махаллы Чашмасор несмотря на то, что весной уровень воды на расположенной здесь речке поднимается до опасной черты.