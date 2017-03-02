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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанец осужден на 23 года за убийство двух оренбургских предпринимателей

CA-NEWS (KZ) - Гражданина Казахстана приговорили к 23 годам лишения свободы за убийство двух российских предпринимателей. Приговор вступил в законную силу, сообщают казахстанские сми со ссылкой на прокуратуру Оренбургской области.

Как следует из материалов дела, в январе и марте 2015 года 27-летний гражданин РК Руслан Максатов, занимавшийся покупкой автомобилей в России, убил в Оренбурге ранее знакомых ему двух горожан, промышлявших нелегальным валютным бизнесом. Оба были застрелены из травматического пистолета в автомобилях, на которых передвигался злоумышленник.

Второе преступление Максатов совершил вместе со своим земляком, который находится в международном розыске. Оба тела были вывезены за город и брошены. Найденные у жертвах деньги убийцы забрали себе. Максатов был задержан оперативными сотрудниками полиции при попытке въехать в Оренбург в третий раз.

Решением суда казахстанец был признан виновным в совершении преступлений по статьям "Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего" и "Убийство двух лиц, совершенное группой по предварительному сговору, сопряженное с разбоем". Он приговорен к наказанию в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции счел жалобы осужденного и его защитника не подлежащими удовлетворению и оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

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