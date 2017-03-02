Рост ВВП в Казахстане ожидается на уровне 2,8% в 2017 при цене на нефть $55

- Казахстан прогнозирует в 2017 году рост ВВП на 2,8 процента при средней мировой цене на нефть $55 за баррель и выше, пессимистический сценарий при цене в $35 предполагает рост экономики на 1,9 процента; на инфраструктурные проекты в этом году ожидается направить из бюджетных и других средств $1,2 миллиарда. Об этом в интервью Рейтер сказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

Он также сообщил, что для финансирования дефицита бюджета в 2017 году, который составляет 3,1 процента ВВП или $5 млрд, правительство будет заимствовать на внутреннем рынке порядка $3,1 млрд, а также использует целевой трансферт из Национального фонда, где копятся сверхдоходы от продажи нефти. Привлечение внешних займов для финансирования дефицита пока не предполагается.

Министр добавил, что оздоровление банковской сферы должно подстегнуть экономику, которая пока находит подпитку, в основном, в государственных инвестициях.

Добычу нефти в ключевой для экономики нефтегазовой сфере предполагается в ближайшие полгода держать на уровне 1,68 миллиона баррелей в сутки в рамках обязательств перед ОПЕК, что, однако, не приведет к пересмотру годового плана добычи 81 миллиона тонн, добавил министр со ссылкой на данные Минэнерго.

По оценке Минэнерго, в том числе, добыча на трех крупнейших месторождениях, таких как Кашаган, составит 5,0 миллиона тонн нефти, Тенгизшевройл – 27,5 миллиона тонн, Карачаганак – 11,8 миллиона тонн, сказал Сулейменов.

"Цена (на нефть), которая прогнозируется и которая закладывается в бюджет, мне кажется, она в этом году у нас оптимальна. То есть излишнего запаса у нас нет", - сказал он.

"Если брать мрачный прогноз цены на нефть (в $35 за баррель) – это 1,9 процента (роста ВВП)", - добавил министр.

В прошлом году рост экономики Казахстана, зависящего от мировой коньюнктуры на сырье, составил 1,0 процента по сравнению с 1,2 процента в 2015 году. В этом году власти повысили прогноз роста до 2,5 процента с 1,9 процента.

"Основные драйверы – это базовые отрасли, как мы и говорили, нефтегазодобывающая промышленность, очевидно, потом в связи с ростом индекса цен на металлы", - сказал министр.

"По услугам ожидаем роста процента на 2,0, это тоже значимая сфера, 58 процентов у нас формируется за счет услуг".

Власти Казахстана с 2015 года реализуют инфраструктурную программу Нурлы жол (Светлый путь), общая стоимость которой оценивается в 7,6 триллиона тенге ($24 миллиарда) до 2019 года из различных источников, включая бюджет страны, займы международных финансовых институтов, Нацфонда и частных инвесторов.

Программа, которая по замыслу властей должна стимулировать экономический рост, предполагает развитие транспортной, индустриальной, жилищной и энергетической инфраструктуры, включающее строительство и реконструкцию дорог и жилого фонда.

"На этот год у нас $1,2 миллиарда, которые предполагается использовать в рамках этой программы", - сказал министр.

В то же время, для властей головной болью остается банковский сектор, который испытывает проблемы на фоне низких цен на сырье, вызвавших замедление темпов роста экономики.

Значительная доля общих активов банков Казахстана, составляющих $80 миллиардов, приходится на кредиты, выданные строительным компаниям, чей бизнес пострадал из-за череды падений стоимости недвижимости. МВФ посоветовал властям поторопиться с очисткой банковской системы, с чем солидарен и министр экономики.

"Без решения проблемы банков, без оздоровления банковской системы нам не "перезапустить" экономику, потому что у нас кредитование экономики за последний год выросло на 1,5 процента. Естественно, это недостаточный рост и с учетом средних ставок кредитов это делает экономический рост призрачным", - сказал Сулейменов.

"Если учесть, что большая часть кредитов субсидируется через различные госпрограммы, тогда можно сказать, что банковское кредитование в его чистом виде уходит в минус".

В феврале власти Казахстана сообщили, что предоставят Фонду проблемных кредитов $6,3 млрд. из Национального фонда, а также за счет увеличения дефицита бюджета, для выкупа проблемных активов и оздоровления банковской системы.

"Основным кредитором экономики всегда выступала и будет выступать банковская система, в которой сейчас сложная ситуация. Не решив эту проблему единожды мы будем заложниками этой ситуации, то есть, мы будем постоянно использовать средства Нацфонда, бюджета в рамках госпрограмм".