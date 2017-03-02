РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Оренбуржье под тоннами лука пытались проехать 16 мигрантов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Органы следствия УФСБ России по Оренбургской области возбудили уголовное дело за покушение на незаконное пересечение Государственной границы России, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.

В совершении преступления подозреваются 16 граждан Узбекистана, которым запрещен въезд в Россию.

По предварительной версии, в середине февраля они пытались незаконно проехать в Россию, спрятавшись в тайнике в подполье прицепа автомобиля «МАН». Кстати, грузовик перевозил 20 тонн лука. Несмотря на ухищрения мигрантов, они были обнаружены сотрудников пограничной службы.

Прокуратура следит за расследованием уголовного дела.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
кто есть кто
Бариев Ырысбек Жантаевич
генеральный директор ГП «Бишкекский автовокзал»
Сатимов Данияр Иркабаевич
заместитель председателя Государственной пограничной службы, полковник
Шаршеев Уларбек Зарлыкович
начальник Главного штаба — первый заместитель председателя Государственной пограничной службы КР, полковник
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×