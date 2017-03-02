В Оренбуржье под тоннами лука пытались проехать 16 мигрантов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Органы следствия УФСБ России по Оренбургской области возбудили уголовное дело за покушение на незаконное пересечение Государственной границы России, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ.

В совершении преступления подозреваются 16 граждан Узбекистана, которым запрещен въезд в Россию.

По предварительной версии, в середине февраля они пытались незаконно проехать в Россию, спрятавшись в тайнике в подполье прицепа автомобиля «МАН». Кстати, грузовик перевозил 20 тонн лука. Несмотря на ухищрения мигрантов, они были обнаружены сотрудников пограничной службы.

Прокуратура следит за расследованием уголовного дела.