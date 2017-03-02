Ключевой командир движения "Талибан" задержан, трое талибов убиты на севере Афганистана

- Ключевой командир движения "Талибан" Кари Бахаудин был задержан, трое его сообщников были убиты в столкновении за контроль над районом Тала-о-Барфак провинции Баглан на севере Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель местной полиции Махфозуллах Акбари в среду.

"Талибы начали серию нападений на правительственные ведомства в районе Тала-о-Барфак в последние дни, и силы безопасности нанесли ответный удар. В результате командир Кари Бахаудин были задержан сегодня рано утром, трое его сообщников были ликвидированы", -- сообщил Акбари журналистам.

Он отметил, что Кари Бахаудин был военным начальником движения "Талибан" в Баглане. Его задержание станет серьезным поражением для талибов.

Он добавил, что двое полицейских были ранены при столкновении.