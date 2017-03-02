Число погибших в результате двойного взрыва в столице Афганистан достигло 16 человек

- В результате двойного взрыва , произошедшего в среду в Кабуле, погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе женщины и дети, еще 59 получили ранения. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Афганистана.

Первый взрыв прогремел около 12:40 по местному времени вблизи 6-го полицейского округа на западе Кабула. Представитель полиции Кабула подтвердил, что вооруженные лица сначала привели в действие заминированный автомобиль рядом с полицейским управлением, а затем попытались атаковать здание. В результате взрыва и перестрелки погибли 15 человек, более 50 пострадали.

Около 13:00 вблизи 12-го полицейского округа на востоке Кабула раздался второй взрыв. По сообщениям местных СМИ, смертник подорвал себя рядом со зданием Управления национальной безопасности Афганистана, в результате пять человек получили ранения.

Ответственность за взрывы на себя взяло движение "Талибан".

Президент Афганистана Ашраф Гани резко осудил произошедшие теракты.