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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Российский завод направил в Монголию партию запчастей для ремонта бульдозеров
CA-NEWS (MNG) - Партия запасных частей для ремонта бульдозеров Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, входит в научно-производственную корпорацию "Уралвагонзавод") прибудет монгольскому дилеру предприятия - "Промтехавтоматике" - в конце марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Запасные части, необходимые для ремонта и поддержания в рабочем состоянии ранее поставленных в Монголию бульдозеров Б10 и Т-170, прибудут туда в конце марта. Заказчиком этой продукции выступил монгольский дилер ЧТЗ - фирма "Промтехавтоматика", чей офис находится в Улан-Баторе", - пояснили в пресс-службе завода.

Среди тракторных запчастей, отправленных предприятием потребителю, комплектные двигатели Д-180, турбокомпрессоры, уплотнительные кольца, фильтры, подшипники и другие комплектующие. "Получив отправленный груз, сбытовой партнер предприятия обеспечит первоочередные нужды потребителей заводской техники в Монголии, сможет эффективнее осуществлять помощь эксплуатационникам, поддерживая в надлежащем состоянии парк челябинских машин", - отметили на ЧТЗ.

По информации экспортной службы завода, в прошлом году сбытовой партнер ЧТЗ приобрел бульдозер по заказу монгольских угольщиков, ведущих добычу открытым способом, а ранее поставлял южноуральскую технику энергетикам для работы на угольных дворах ТЭЦ.

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