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  2 марта 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Певица из Узбекистана стала финалисткой международного конкурса
CA-NEWS (UZ) - Узбекистан покорил еще один международный конкурс. Впервые на соревновании исполнителей BBC Cardiff Singer of the World 2017 оказался делегат от этой страны. В топ-20 финалистов вошла сопрано Барно Исматуллаева из узбекского Андижана, передает портал News-Asia.

BBC Cardiff Singer of the World – конкурс для оперных и концертных певцов, участие в котором считается уже более двадцати лет лучшей визитной карточкой для начинающих исполнителей. Самых достойных исполнителей выбирают выдающиеся профессиональные певцы, музыканты и критики с мировым именем. Победа присуждается в нескольких номинациях. Самому лучшему исполнителю достается внушительное финансовое вознаграждение и памятный приз. Кроме того, полагается отдельное финансовое вознаграждение для каждого из 20 финалистов. В этом году в их числе и представительница Узбекистана – ей уже принадлежит звание самой юной участницы конкурса.

Барно Исматуллаевой всего 25 лет, однако ее список побед весьма внушителен. Она получила образование в Андижанском колледже искусств с 2006 по 2009 год, и уже на выпуске принимала участие в Республиканском конкурсе юных вокалистов среди лицеев и колледжей, где была удостоена первой премии. После этого она поступила в Государственную консерваторию Узбекистана, в класс народного артиста Узбекистана Исмаила Джалилова. В августе 2010 года девушка была награждена Государственной премией «Нихол», а в октябре 2011 года представила Узбекистан в III Молодежной музыкальной академии стран СНГ, которая проходила в Минске под руководством известного российского музыканта Юрия Башмета. В 2014 году Исматуллаева стала победительницей международного конкурса Competizione dell'Opera, который проходил в Ташкенте.

"Для меня большое счастье представлять свою Родину Узбекистан, будучи самой молодой участницей впервые в истории столь грандиозного «BBC Cardiff Singer of the World 2017». Дорогие друзья! Мне очень нужна Ваша любовь и Ваша поддержка!", – написала Исматуллаева в своем Facebook после известия о том, что она прошла в финал.

Теперь впереди у конкурсантки выступление на одном из четырех концертов вместе с четырьмя конкурентами. После каждого из них победитель, признанный жюри, получит право участвовать в финальном выступлении 18 июня 2017 года.

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