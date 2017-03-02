В аэропорту Ташкента пресечена контрабанда золота на $13,5 тысяч (фото)

CA-NEWS (UZ) - За прошедший период 2017 года сотрудниками таможни столичного аэропорта было выявлено 20 фактов правонарушений, в ходе которых было обнаружено и изъято свыше 2 кг. золотых изделий на сумму около 94 млн. сумов ($13,5 тыс), сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета РУз.

При проверке таможенного контроля пассажиров, следовавших по маршруту «Ташкент-Дели», сотрудниками таможни был задержан гражданин Узбекистана Ж.Ахадов. Оказалось, что мужчина решил провезти в обход таможни золотые слитки на сумму свыше 11 млн. 500 тысяч сумов ($1,6 тыс по рыночному курсу). Чтобы ввести сотрудников таможни в заблуждение, золотые слитки весом в 180 граммов были искусно сработаны под пуговицы, закрашены в цвет чёрного металла и пришиты к брюкам правонарушителя.

Кроме того, при попытке незаконного ввоза золотых изделий задержана гражданка Ш.Маматкулова, прибывшая по маршруту «Стамбул-Ташкент». В ходе личного досмотра при ней было обнаружено около 55 граммов украшений, скрытых в самых укромных местах ее тела. Стоимость изъятых ценностей, выполненных из золота, составила 3 млн. 300 тысяч сумов ($500).

Во время таможенного досмотра граждан, следовавших рейсом «Ташкент-Баку» задержана жительница Узбекистана Х.Ахмедова. Правонарушительница планировала вывезти с собой более 60 граммов золотых женских украшений общей стоимостью свыше 5 млн. сумов (более $700), спрятав их на своем теле.

Аналогичный факт правонарушения был выявлен при таможенном досмотре пассажиров рейса «Ташкент-Дели». Сотрудниками таможни столичного аэропорта удалось задержать двух сестёр Д.Ходжибекову и Д.Мусабекову. Выявилось, что женщины пытались вывезти с собой золотые слитки. Так, при личном досмотре Д.Ходжибековой были обнаружены 3 золотых слитка весом около 300 граммов, а у Д.Мусабековой золотые слитки весом более 250 граммов, также сокрытые в самых укромных местах ее тела. Помимо этого, правонарушительницы решили прихватить с собой 630 пачек сигарет, которые были умело сокрыты в упаковках лапши быстрого приготовления и в пакетиках из под картофельных чипсов, разместив их в национальных женских сапогах - махси.

В настоящее время по всем выявленным фактам правонарушений ведётся таможенное расследование.