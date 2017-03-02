Пекин выделит более $2,6 млрд млрд на борьбу с загрязнением воздуха

- В 2017 году администрация китайской столицы выделит на борьбу с загрязнением воздуха 18 млрд юаней (более $2,6 млрд.). Об этом сообщили во вторник на заседании по вопросам загрязнения воздуха в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и соседних районах.

Пекин также сократит объем сжигания угля на 3 млн тонн и усилит контроль над крупными дизельными автомобилями. Также для улучшения качества воздуха будут закрыты более 500 промышленных предприятий.

На данном собрании был оглашен целевой показатель, который предусматривает снижение концентрации вредоносных частиц PM2,5 в воздухе региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и близлежащих районов до 60 микрограмм на кубический метр.

Для достижения этой цели не позднее конца сентября в город Тяньцзинь начнут поставлять исключительно бензин и дизельное топливо, соответствующие новым государственным стандартам. На различных уровнях, начиная от жилых микрорайонов, будут созданы организации и ведомства, которые будут следить за соблюдением законов и норм в области экологии.

В провинции Хэбэй особое внимание планируется уделить реструктуризации промышленности. Не позднее конца октября текущего года в двух ее городах - Ланфан и Баодин - полностью приостановят поставки угольного топлива, 1,05 млн семей перейдут от сжигания угля к использованию экологически чистых источников энергии.

Из-за неблагоприятных метеорологических условий концентрация частиц PM2,5 в январе в 13 городах региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй в среднем составила 128 микрограмм на кубический метр: на 43,8 процента больше, чем в январе прошлого года. Концентрация частиц PM10 составила 189 микрограмм на кубический метр при увеличении на 41 процент.