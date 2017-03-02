ВОЗ призывает фармацевтов работать над поиском новых антибиотиков для борьбы с туберкулезом

- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о необходимости активизации научных исследований, направленных на разработку антибиотиков для борьбы с туберкулезом, который приобрел лекарственную устойчивость.

Как сообщает Центр новостей ООН, предстоит также обеспечить достаточные объемы производства таких антибиотиков.

По данным ВОЗ, за последние 50 лет несколько стадий клинических испытаний прошли лишь два новых антибиотика для лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью. Оба препарата до сих пор находятся на третьей стадии испытаний. Для завершения этого процесса и разработки других эффективных схем лечения требуется дополнительное финансирование.

«Исследования в области лекарственно устойчивого ТБ являются одним из основных приоритетов для ВОЗ и всего человечества», - заявила Генеральный директор ВОЗ Маргарет Чань. По ее словам, для финансирования крайне необходимых научных исследований в области новых антибиотиков для лечения ТБ в настоящее время ежегодно требуется более $800 млн.

По данным ВОЗ, в 2015 году было зарегистрировано 580 тысяч случаев заболевания туберкулезом с лекарственной устойчивостью и 250 тысяч связанных с ним смертельных исходов.

В ВОЗ напомнили, что туберкулез с лекарственной устойчивостью и научные исследования будут основными темами на Министерской конференции ВОЗ по туберкулезу, которая пройдет в Москве в ноябре 2017 года. Эти же вопросы будут обсуждаться на встрече высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по туберкулезу в 2018 году.