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  2 марта 2017
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Троих осужденных в Китае казахстанцев экстрадируют на родину
CA-NEWS (KZ) - Китай экстрадирует трех осужденных граждан Казахстана – соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи посла РК в КНР Шахрата Нурышева с заместителем министра юстиции КНР Лю Чжицяном, сообщают казахстанские сми.

ходе встречи обсуждено дальнейшее сотрудничество между двумя странами в сфере юстиции и вопросы реализации двусторонних соглашений между Казахстаном и Китаем в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам и экстрадиции осужденных лиц.

Стороны достигли договоренности о передаче на родину в ближайшее время трех граждан Казахстана, осужденных на территории Китая. Вопрос о передаче еще троих казахстанских граждан будет рассмотрен китайской стороной в ближайшее время.

С сентября 2015 года, в соответствии с договором между РК и КНР о передаче осужденных лиц китайской стороной, было передано 11 граждан РК, отбывающих на территории КНР различные сроки наказания. Еще 12 граждан Казахстана в данный момент отбывают наказание на территории Китая.

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