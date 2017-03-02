Троих осужденных в Китае казахстанцев экстрадируют на родину

- Китай экстрадирует трех осужденных граждан Казахстана – соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи посла РК в КНР Шахрата Нурышева с заместителем министра юстиции КНР Лю Чжицяном, сообщают казахстанские сми.

ходе встречи обсуждено дальнейшее сотрудничество между двумя странами в сфере юстиции и вопросы реализации двусторонних соглашений между Казахстаном и Китаем в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам и экстрадиции осужденных лиц.

Стороны достигли договоренности о передаче на родину в ближайшее время трех граждан Казахстана, осужденных на территории Китая. Вопрос о передаче еще троих казахстанских граждан будет рассмотрен китайской стороной в ближайшее время.

С сентября 2015 года, в соответствии с договором между РК и КНР о передаче осужденных лиц китайской стороной, было передано 11 граждан РК, отбывающих на территории КНР различные сроки наказания. Еще 12 граждан Казахстана в данный момент отбывают наказание на территории Китая.