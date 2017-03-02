Троих осужденных в Китае казахстанцев экстрадируют на родину

- Казахстан, происшествия
- 18:13, 02 марта 2017
- Просмотров: 164
ходе встречи обсуждено дальнейшее сотрудничество между двумя странами в сфере юстиции и вопросы реализации двусторонних соглашений между Казахстаном и Китаем в сфере оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам и экстрадиции осужденных лиц.
Стороны достигли договоренности о передаче на родину в ближайшее время трех граждан Казахстана, осужденных на территории Китая. Вопрос о передаче еще троих казахстанских граждан будет рассмотрен китайской стороной в ближайшее время.
С сентября 2015 года, в соответствии с договором между РК и КНР о передаче осужденных лиц китайской стороной, было передано 11 граждан РК, отбывающих на территории КНР различные сроки наказания. Еще 12 граждан Казахстана в данный момент отбывают наказание на территории Китая.
|кто есть кто
|Самыкбаев Эсентур Калканович
аудитор Счетной палаты КР
|Бариев Ырысбек Жантаевич
генеральный директор ГП «Бишкекский автовокзал»
|Сатимов Данияр Иркабаевич
заместитель председателя Государственной пограничной службы, полковник